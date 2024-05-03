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Самую дешевую модель Nissan нового поколения показали официально

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Nissan Nano S04 Silence

Многие автопроизводители видят свои модели нового поколения исключительно как электрокары. Таким видят ближайшее будущее. Новый Nissan Silence Nano S04 – дешевый представитель такой линейки. Машину показали официально и раскрыли все детали.

Подробности о Nissan S04 Nano сообщили на сайте производителя. Новинку разработали в сотрудничестве с компанией Silence, входящей в бренд "новой мобильности" Acciona.

Дизайн Nissan Nano S04 выполнили по-азиатски эффектным с раскосыми фарами и резкими штрихами дневных ходовых огней. Особого стиля добавляет контрастная комбинированная окраска кузова.

Nissan Nano S04 Silence

Бюджетный электрокар рассчитан на двоих. Длина кузова почти достигает 2,3 м, ширина равна 1,29 м, а высота составляет 1,59 м. Очевидно, целью было создание компактного и удобного транспортного средства для тесных городских условий.

В движение автомобиль приводит 30-сильный электромотор с максимальной скоростью 85 км/ч. Запас хода составляет 149 км. Цена Nissan S04 Nano – 15 669 евро. Позже появится вариант подешевле с другими характеристиками.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый китайский электрокар за 4000 долларов.