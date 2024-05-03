Самую дешевую модель Nissan нового поколения показали официально

Многие автопроизводители видят свои модели нового поколения исключительно как электрокары. Таким видят ближайшее будущее. Новый Nissan Silence Nano S04 – дешевый представитель такой линейки. Машину показали официально и раскрыли все детали.

Подробности о Nissan S04 Nano сообщили на сайте производителя. Новинку разработали в сотрудничестве с компанией Silence, входящей в бренд "новой мобильности" Acciona.

Дизайн Nissan Nano S04 выполнили по-азиатски эффектным с раскосыми фарами и резкими штрихами дневных ходовых огней. Особого стиля добавляет контрастная комбинированная окраска кузова.

Бюджетный электрокар рассчитан на двоих. Длина кузова почти достигает 2,3 м, ширина равна 1,29 м, а высота составляет 1,59 м. Очевидно, целью было создание компактного и удобного транспортного средства для тесных городских условий.

В движение автомобиль приводит 30-сильный электромотор с максимальной скоростью 85 км/ч. Запас хода составляет 149 км. Цена Nissan S04 Nano – 15 669 евро. Позже появится вариант подешевле с другими характеристиками.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый китайский электрокар за 4000 долларов.