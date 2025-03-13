Самый дешевый вариант новой модели Audi удивил своими деталями. Фото

Премиальные автомобили Audi, по мнению специалистов, в некоторых моментах ощущаются дешевыми в сравнении с конкурентами. Подтверждением этому стали удивительные детали в самом доступном исполнении новой модели Audi.

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Внимание на это обратили в Motor1. Новая Audi A6 2025 года продемонстрировала модное оснащение – экран напротив переднего пассажира. Однако в базовом варианте автомобиля вместо монитора установлена дешевая пластиковая имитация.

Есть мнение, что в таком автомобиле (цена Audi A6 – от 58 000 евро) неуместно напоминание о том, что стоило потратиться на дополнительное оснащение. Вдобавок отмечают дешевый пластик вокруг других дисплеев.

В компании недавно признали более глобальную проблему с интерьерами, которую намерены исправить. В Audi отреагировали на критику от покупателей и СМИ относительно низкого качества отделочных материалов и дешевых элементов в салонах моделей.

В последнее время такой подход к проектированию и отделке интерьеров дистанцировал модели Audi от премиального сегмента, которому немецкий производитель ранее старался соответствовать.

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