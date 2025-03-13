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Бюджетный кроссовер Mitsubishi с практичным салоном стал круче. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,7 т.
Mitsubishi Xpander HEV Play

Линейку бюджетной модели Mitsubishi Xpander расширили новым вариантом Play. Доступный минивэн в стиле кроссовера с практичным салоном стал стилистически круче и наверняка сумеет привлечь новых покупателей.

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Модель показали на официальных фото и рассекретили характеристики. Детали стали известны Carscoops. Фактически, производитель осуществил визуальный тюнинг Mitsubishi Xpander HEV Play.

Дизайн модели в целом остался в стиле оригинального автомобиля, но изменились детали. Машину выделяют новые бамперы и затемненные декоративные элементы, которые создают особый спортивный стиль.

Mitsubishi Xpander HEV Play

Новый Mitsubishi Xpander HEV Play 2025 года получил темные колесные диски. Программу изменений также подготовили для Mitsubishi Xpander Cross – это вариант в стиле внедорожника с более брутальным дизайном. Салон предлагает 7 посадочных мест на трех рядах кресел.

В движение новинку приводит гибридная система общей мощностью 114 л.с. на базе бензинового двигателя объемом 1,6 л. Привод у модели только передний. Цена Mitsubishi Xpander HEV Play – 29 000 долларов.

OBOZ.UA ранее показывал новый практичный кроссовер VW.