Бюджетный кроссовер Mitsubishi с практичным салоном стал круче. Фото

Линейку бюджетной модели Mitsubishi Xpander расширили новым вариантом Play. Доступный минивэн в стиле кроссовера с практичным салоном стал стилистически круче и наверняка сумеет привлечь новых покупателей.

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Модель показали на официальных фото и рассекретили характеристики. Детали стали известны Carscoops. Фактически, производитель осуществил визуальный тюнинг Mitsubishi Xpander HEV Play.

Дизайн модели в целом остался в стиле оригинального автомобиля, но изменились детали. Машину выделяют новые бамперы и затемненные декоративные элементы, которые создают особый спортивный стиль.

Новый Mitsubishi Xpander HEV Play 2025 года получил темные колесные диски. Программу изменений также подготовили для Mitsubishi Xpander Cross – это вариант в стиле внедорожника с более брутальным дизайном. Салон предлагает 7 посадочных мест на трех рядах кресел.

В движение новинку приводит гибридная система общей мощностью 114 л.с. на базе бензинового двигателя объемом 1,6 л. Привод у модели только передний. Цена Mitsubishi Xpander HEV Play – 29 000 долларов.

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