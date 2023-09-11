Самый дешевый Toyota Land Cruiser 2024: каким будет новый внедорожник. Фото

После премьеры нового Toyota Land Cruiser 250, который пришел на смену Prado, японская компания заинтриговала появлением еще двух новинок в линейке. Особенно интересен компактный внедорожник, который станет самой дешевой моделью Land Cruiser. Возможный дизайн показали в сети.

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Об этом сообщает BestCarWeb. Художники издания использовали доступную на данный момент информацию и показали свой вариант дизайна самого дешевого Toyota Land Cruiser, который готовится к премьере.

Дизайнеры использовали внешность нового Toyota LC 250. Но применили его брутальную стилистику в компактном кузове. Возможно, серийный вариант будет напоминать такую машину. Автомобиль сохранит рамную конструкцию и появится в конце 2024 года.

Но автопроизводитель готовит еще одну модель в линейке. Второй кроссовер – длинный и довольно приземистый SUV. Машина будет ориентирована на комфорт и вместительность. Возможно, это большой семейный кроссовер. Но его тоже наверняка выполнят в грубоватом стиле с отсылками к знаменитым внедорожникам.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самом дешевом кроссовере Alfa Romeo, который показали в сети.