Самый дешевый спорткар Audi показали до премьеры

Audi постепенно готовит к премьере свой самый дешевый спорткар, который станет преемником модели Ауди ТТ. Машину показали в сети в современном виде с дизайном в стиле Concept C.

Свой вариант подготовили в Motor1. Известно, что серийную машину выполнят по мотивам Audi Concept C, этот стильный прототип всех удивил. Авторы лишь сделали дизайн более "приземленным".

В руководстве компании Audi отказались отменять разработку нового электромобиля на фоне проблем с родственным проектом Porsche. На рынок новая Audi TT (скорее всего, в действительности машине дадут другое название) отправится в течение ближайших двух лет.

Преемник недорого спорткара TT – долгожданный автомобиль. Технической основой для автомобиля должны были стать новые Porsche Boxster и Cayman, которые планировали превратить в электромобили. Однако появление таких спорткаров Porsche теперь под вопросом.

Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в компании могут оказаться от продолжения разработки автомобилей. При этом новые Porsche Boxster и Cayman, судя по всему, получат привычные бензиновые конфигурации. В Audi отмечают, что их электрический спорткар такие изменения не затронут.

