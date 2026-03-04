Намного круче Дастера: Renault впервые показала новый внедорожник

В популярности бюджетного кроссовера Renault Дастер нет никаких сомнений – этот автомобиль всем очень нравится. Но компания показала еще более крутой внедорожник. Премьера Renault Bridger приближается.

Как стало известно Carscoops, новый Renault Bridger 2027 модельного года – компактный внедорожник с длиной кузова около 4 м. Пока это концепт. Но скоро машину рассекретят как очевидный прообраз серийного автомобиля.

Модель Renault Bridger получит брутальный дизайн в стиле модных внедорожников. У покупателей появится выбор между бензиновыми и гибридными силовыми установками.

Недавно компания также рассекретила обновленный Renault Duster 2026 года. Это первая модернизация бюджетного кроссовера 3 поколения. Машина сохранила форму кузова, но получила обновления внешности. Дизайнеры изменили графику светотехники и разработали другие бамперы.

В оснащении Renault Duster появились панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция кресел. Пока машина в таком исполнении отправится на рынок Индии.

