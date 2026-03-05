Самый дешевый седан Mercedes показали в наиболее практичном виде

Новый Mercedes CLA 3 поколения уже рассекретили официально как самый дешевый седан производителя. Автомобиль получил актуальный стиль компании, а теперь модель показали в наиболее практичном виде.

Видео дня

Свой вариант автомобиля подготовили на канале Digimods DESIGN. Авторы сохранили характерную переднюю часть модели Mercedes CLA 2026 года, но превратили машину в практичный минивэн.

Модель Mercedes-Benz CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину. Новый CLA получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе "мягкой" гибридной системы. Есть три уровня форсировки на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые предлагает полностью электрическую силовую установку. Подготовили два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года – чуть менее 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые популярные автомобили в Украине.