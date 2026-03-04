Эти машины захватили украинский рынок: сколько стоит самое популярное авто
В продаже в Украине давно доминируют кроссоверы. Такие машины буквально захватили рынок новых авто – покупателям они нравятся своей практичностью. Мы знаем, сколько стоит самая популярная модель.
Топ-10 бестселлеров демонстрирует только кроссоверы и внедорожники, которые заняли сразу 42% рынка новых автомобилей в Украине. Эти модели традиционно по очереди занимают лидерские позиции. О таких машинах стало известно организации Укравтопром.
Статистика показала, что в феврале 2026 года рынок новых машин составил 4,4 тыс. экземпляров. Это на 10% меньше в сравнении с результатом 2025 года. Относительно января 2026 года статистика просела на 15%.
Самые популярные новые автомобили в Украине:
- Toyota RAV4 (372 шт.);
- Renault Duster (334 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (229 шт.);
- Hyundai Tucson (189 шт.);
- Mazda CX-5 (166 шт.);
- Skoda Kodiaq (129 шт.);
- Volkswagen Touareg (127 шт.);
- Skoda Karoq (117 шт.);
- Suzuki S-Cross (72 шт.);
- Nissan X-Trail (71 шт.).
Цена Toyota RAV4 в Украине – от 1 543 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.
