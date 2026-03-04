Эти машины захватили украинский рынок: сколько стоит самое популярное авто

В продаже в Украине давно доминируют кроссоверы. Такие машины буквально захватили рынок новых авто – покупателям они нравятся своей практичностью. Мы знаем, сколько стоит самая популярная модель.

Топ-10 бестселлеров демонстрирует только кроссоверы и внедорожники, которые заняли сразу 42% рынка новых автомобилей в Украине. Эти модели традиционно по очереди занимают лидерские позиции. О таких машинах стало известно организации Укравтопром.

Статистика показала, что в феврале 2026 года рынок новых машин составил 4,4 тыс. экземпляров. Это на 10% меньше в сравнении с результатом 2025 года. Относительно января 2026 года статистика просела на 15%.

Самые популярные новые автомобили в Украине:

Toyota RAV4 (372 шт.); Renault Duster (334 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (229 шт.); Hyundai Tucson (189 шт.); Mazda CX-5 (166 шт.); Skoda Kodiaq (129 шт.); Volkswagen Touareg (127 шт.); Skoda Karoq (117 шт.); Suzuki S-Cross (72 шт.); Nissan X-Trail (71 шт.).

Цена Toyota RAV4 в Украине – от 1 543 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.

