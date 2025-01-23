Skoda начала производить долгожданный недорогой кроссовер. Фото
Новый кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года, который придет на смену бюджетнику Skoda Karoq, ранее официально показали на фото. Долгожданную модель недорогого автомобиля теперь отправили в производство на чешском заводе.
Об этом сообщили на сайте автопроизводителя. Новый электромобиль Skoda Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов: мощностью 170, 204 и 286 л.с. Запас хода – до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.
В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и позиционируется доступнее.
Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.
Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных материалов (одежда, бутылки и прочее). Полное соответствие экологическому будущему моделей Skoda. А вестником этого будущего как раз является новый электромобиль. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.
OBOZ.UA уже рассказывал про другой кроссовер Skoda.