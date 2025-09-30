Самый дешевый Renault: в сети показали новый Sandero. Фото

Бюджетник Dacia Sandero – самая дешевая модель от Renault на глобальном рынке. Автомобиль скоро получит новый вариант после модернизации. Вариант его дизайна показали в сети.

Новую Dacia Sandero следующего поколения показали на канале TALKWHEELS. Это рассуждение на тему дизайна бюджетника, который является самым популярным новым автомобилем на европейском рынке.

Для следующего поколения автомобиля готовят масштабные изменения, но дебют ожидается через несколько лет. Сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

А бюджетный автомобиль Dacia после рестайлинга для 2026 года уже отправился на дорожные испытания. Также к премьере готовят компактный кроссовер Dacia Sandero Stepway 2026.

