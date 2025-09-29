Новый компактный кроссовер от GM удивил низкой ценой. Фото

Новый бюджетный кроссовер от GM рассекретили официально перед выходом на рынок. Компактная модель Wuling Binguo S 2025 года оказалась вдвое дешевле кроссовера Renault Duster.

Автомобиль наверняка привлечет покупателей с ограниченным бюджетом. Новый электрокар Wuling Binguo S из Китая – совместная разработка General Motors и концерна SAIC. Несколько лет назад компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. Стартовая цена Bingo Binguo S – от 9400 долларов, сообщает CarNewsChina.

Покупатели получат бюджетный китайский кроссовер Wuling с электрической силовой установкой мощностью 102 л.с. Автомобиль подготовили в разных модификациях с запасом хода в 320 и 430 км.

В списке оснащения – камеры кругового обзора, цифровой щиток приборов, круиз-контроль, бесключевой доступ.

Длина китайского кроссовера равна 4265 мм при колесной базе в 2610 мм, ширина – 1785 мм, а высота составляет 1600 мм. По размерам новинка даже немного компактнее, чем Renault Duster.

