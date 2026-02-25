Самый дешевый Opel скоро сделают мощнее и круче

Популярная недорогая модель Opel Corsa вот-вот станет намного мощнее и круче с новой модификацией GSE. Премьера состоится скоро, и производитель уже начал интриговать этой машиной.

Новый Opel Corsa GSE получит самую мощную силовую установку и возглавит линейку модели. Об этом автомобиле заявили недавно и показали машину на первом официальном фото. Оно не слишком информативное, но демонстрирует дерзкий стиль хэтчбека Opel с ярким декором.

Очевидно, что новинка унаследует некоторые черты кроссовера Opel Mokka GSE 2026 модельного года, который уже рассекретили. Этот автомобиль получил новые цвета кузова, уникальные колесные диски и особые украшения.

Все это позволило выделить машину и подчеркнуть принадлежность к линейке GSE, которая состоит из самых мощных вариантов. Это отразили и в силовой установке.

Топовое исполнение подготовили на базе электрической модификации, а мощность подняли до 280 л.с. Все это появится и у электромобиля Opel Corsa GSE. Осталось дождаться полноценной премьеры.

