Новый недорогой Nissan стал намного дешевле. Фото

Новый недорогой седан Nissan Sentra 2026 года вышел на рынок как по-настоящему недорогой автомобиль. Теперь в линейке появилась еще одна модификация, с которой машина стала намного дешевле.

Про новый Nissan Sylphy 2026 года стало известно Autohome. Модель является китайской вариацией Sentra. Как всегда, дешевая рабочая сила и упрощенное оснащение творят чудеса – цена Nissan Sylphy стартует с 13 800 доларов.

При этом модель Nissan Sentra оценили минимум в $23 000. На фоне постоянно дорожающих машин даже такой вариант кажется выгодным приобретением.

Производитель оставил техническую часть на простом и понятном уровне, чтобы сохранить низкую цену. Однако в компании сосредоточились на дизайне, чтобы улучшить восприятие автомобиля.

В линейке пока есть бензиновый двигатель мощностью 135 сил (Sentra мощнее – 150 л.с.). Возможно, в дальнейшем появится гибридная силовая установка, которая обеспечит улучшенную экономичность.

