Самый дешевый: новый Nissan Leaf поразил низкой ценой

Долгожданный электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года готов к выходу на рынок. Компактный кроссовер из Японии поразил своей ценой, которая оказалась по-настоящему низкой.

Ранее Carscoops сообщал о том, что цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Теперь стала известна стоимость Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов. Это самый дешевый вариант модели.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya, Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактным.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с.

Из-за экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы производство Nissan Leaf придется временно сократить. Это значит, что (по крайней мере сначала) производителю не удастся выйти на целевые показатели статистики модели Nissan Leaf 3 поколения.

