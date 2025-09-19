Крепкая новинка: Hyundai разработает недорогой практичный внедорожник

Новый недорогой внедорожник Hyundai станет практичным автомобилем с крепкой конструкцией. Корейский производитель разработает эту машину на рамной платформе и отправит в продажу через несколько лет.

Подробности сообщает Motor1. Hyundai даже намекнула на этот пикап на первом тизере. Но дизайн пока не раскрывают. Возможно, в линейке также появится SUV с полностью закрытым кузовом для тех, кому не подходит пикап.

Новинку подготовят без использования наработок General Motors – автопроизводители недавно заключили партнерство в сфере разработки коммерческого транспорта и пикапов. Такой автомобиль тоже появится, но это будет другая модель.

Возможно, новый Hyundai построят с использованием агрегатов Kia Tasman 2025 года. Он выступает на рынке против Ford Ranger и Toyota Hilux.

Двигатели Kia Tasman представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложили трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно. Цена Kia Tasman – от 25 000 долларов.

