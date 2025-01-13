Самый дешевый кроссовер Toyota показали на новых фото

Новый бюджетник Toyota Urban Cruiser – самый дешевый кроссовер японского бренда в 2025 году. Машина станет привлекательным предложением в сегменте электрокаров. Долгожданную модель в показали на новых фото после живого дебюта.

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Про новую Toyota Urban Cruiser 2025 сообщили на сайте компании. Японский кроссовер разрабатывали совместно с моделью Suzuki e-Vitara, которую рассекретили ранее. При этом с идентичным именем модель Toyota Urban Cruiser уже существует на отдельных рынках (тоже на базе Suzuki), но это совершенно другой автомобиль.

Переднюю часть с фарами геометричной формы выполнили в новом стиле бренда. Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4,28 м, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1,64 м. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новую Toyota Urban Cruiser оснастят одним и двумя электромоторами на выбор – мощность 144-174 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Ориентировочная цена Toyota Urban Cruiser 2025 в базовом исполнении – около 25 000 евро.

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