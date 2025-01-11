Самую доступную модель Jeep нового поколения показали до премьеры. Фото

Новый кроссовер Jeep Renegade 2 поколения станет самой доступной моделью американского бренда. Машину готовят к премьере, а пока в сети показали стильный дизайн.

Видео дня

Новый Jeep Renegade 2026 модельного года снова должен стать массовым автомобилем. Уже можно взглянуть на возможный дизайн. Своим проектом грядущей машины поделились на канале TALK WHEELS.

В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

Но это еще не все. В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат покупателям по привлекательным ценам.

Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 года. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Также новый кроссовер Jeep Cherokee 2025 года готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый кроссовер Tesla.