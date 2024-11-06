Самый дешевый кроссовер Skoda стал основой для новой модели VW. Фото

Самый дешевый кроссовер Skoda Kylaq 2025 уже рассекретили официально. Долгожданная новинка стала основой для новой модели VW. Об автомобиле кое-что известно, премьера состоится скоро.

Видео дня

Новый кроссовер Volkswagen Tera официально анонсировали в Instagram немецкого бренда. Название модели уже опубликовали. А VW Project 246 – внутреннее имя, которое было известно ранее.

Недорогой кроссовер Volkswagen, как ожидается, представят с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда в 2025 году. Известно, что новинка окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.

Длина новинки составит примерно 4 м, кроссовер действительно компактный. В основе использована платформа MQB-A0 IN, на которой также построен бюджетный кроссовер Skoda Kylaq по цене чуть более 9000 долларов.

Новый VW Tera 2025 будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам. Привод у кроссовера будет только передний, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л мощностью 115 л.с.

Ранее OBOZ.UA показывал неожиданную модификацию популярного кроссовера Toyota RAV4.