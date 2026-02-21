Самый дешевый кроссовер Opel показали в особом виде. Фото

Новый Opel Frontera уже рассекретили официально как самый дешевый кроссовер среди новых моделей производителя. Автомобиль теперь показали в особом виде в сети на фото.

Свой проект подготовил художник X-Tomi Design и назвал машину Opel Frontera Sport. Это трехдверный кузов, который интересно смотрится на этом кроссовере. Раньше у внедорожника Opel Frontera действительно была подобная модификация.

Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Поэтому компактный кроссовер Frontera получил знакомые технические решения. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией.

Новый Opel Frontera 3 поколения пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen C3 Aircross и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600.

