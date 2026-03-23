Самый дешевый кроссовер Mercedes 2026 года показали вживую на фото

Самый дешевый кроссовер Mercedes – это опять модель GLA. Преемника популярного автомобиля готовят к премьере уже в 2026 году. А пока машину показали вживую на фото.

Об автомобиле рассказывает Carscoops. Там показали прототип Mercedes GLA 2027 модельного года. Автомобиль проходит дорожные испытания, поэтому дизайн пока держат в секрете.

Известно, что новый Mercedes-Benz GLA получит полностью электрические варианты и модификации с ДВС в составе гибридных силовых установок. От имени предшественника Mercedes EQA для электромобиля могут отказаться в пользу GLA EV по аналогии с новым GLC EV.

Известно, что новый Mercedes GLA в топовом электрическом варианте получит до 700 км запаса хода. Но предложат варианты и попроще. Привод – передний или полный в зависимости от модификации.

Широкая линейка модификаций стала возможной благодаря современной платформе ММА, которая в равной степени поддерживает установку двигателя внутреннего сгорания и электрификацию.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный недорогой внедорожник Toyota.