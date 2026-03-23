Бюджетный внедорожник Toyota оказался самым дешевым в линейке Land Cruiser

Бюджетную модель Toyota Land Cruiser FJ 2026 года отправили в продажу с официальной ценой. Долгожданный автомобиль предсказуемо оказался самым дешевым представителем своей линейки.

Новую Toyota Land Cruiser FJ уже рассекретили в подробностях как долгожданный внедорожник. Цена Toyota Land Cruiser FJ – от 39 000 долларов. В зависимости от рынка, это примерно на $10 000 дешевле Toyota Prado.

Японский внедорожник Toyota получил стильный дизайн в ретро-стиле и всех порадовал своим появлением. В длину автомобиль вытянулся на 4575 мм (колесная база 2580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 161 л.с. А к 2029 году добавят намного более мощный 200-сильный дизельный мотор объемом 2,8 л. На его базе не исключается появление гибридной модификации.

Сообщалось, что производитель намерен развивать линейку модели, чтобы предложить лучший вариант каждому покупателю.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер VW.