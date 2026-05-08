Самый дешевый кроссовер Maserati впервые показали в новом виде

Кроссовер Maserati Grecale сперва привлек внимание покупателей как самый дешевый автомобиль в линейке итальянского производителя. Но продажи замедлились, поэтому компания подготовила машину с новым дизайном. Ее впервые показали на фото.

Подробности стали известны Carscoops. Скоро состоится дебют Maserati Grecale 2027 модельного года, а пока производитель показал закамуфлированный прототип. Самое интересное заклеили пленкой – но именно так мы знаем, что основные изменения произойдут в дизайне бамперов.

Рестайлинг кроссовера Grecale подготовили вместе с другими моделями Maserati – спорткары GranTurismo и GranCabrio тоже получат измененную внешность. Ожидается, что это поможет производителю нарастить продажи.

Недавно медиа сообщали, что прокатная компания Hertz в рамках обновления своего автопарка распродавала крупные партии премиальных машин. Среди них было около 40 Maserati Grecale с пробегом.

Машины были в эксплуатации примерно год, при этом у некоторых пробег не доходил и до 15 000 км. Фактически, прошли обкатку. А цены начинались с 36 000 долларов – примерно вдвое ниже первоначальной стоимости.

