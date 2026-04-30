Самый дешевый кроссовер Jeep показали вживую до дебюта

Компактный кроссовер Jeep Avenger является самой дешевой моделью производителя в глобальной линейке. Автомобиль готовят к дебюту, а пока машину показали вживую.

Бюджетный кроссовер Jeep Avenger 2027 модельного года ранее выехал на дороги в качестве прототипа для ходовых испытаний перед премьерой. Autocar показывает новый Jeep Avenger в полностью готовом виде без какой-либо маскировки.

В первую очередь можно отметить подсветку между фарами. Изменился бампер и оформление светотехники. Но в целом дизайн остался узнаваемым.

В линейке моделей Jeep Avenger есть несколько модификаций: бензиновая, гибридная, электрическая. Недавно производитель отправил в продажу полноприводный гибрид Jeep Avenger 4xe.

Кроссовер Avenger 4xe получил силовую установку со 136-сильным ДВС объемом 1,2 л и двумя электромоторами по 28 сил каждый. Один из них направляет энергию на задние колеса и обеспечивает машине полный привод. Ожидается, что все модификации останутся в линейке модели Jeep Avenger 2027 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Renault.