Renault создала нового соперника Toyota RAV4: появились первые фото

Французская компания Renault почти готова рассекретить недорогой электрический кроссовер Scenic E-Tech 2027 модельного года. Это соперник Toyota RAV4 в популярном сегменте, хотя модель оснащена электрической силовой установкой.

Автомобиль показали на первых фото перед дебютом. Подробности стали известны Carscoops. Электрокар Renault Scenic E-Tech отправился на ходовые испытания. Эта машина присутствует на рынке всего несколько лет, но внешность модели Renault решили освежить.

Внешность автомобиля сделают еще эффектнее. Новый Scenic E-Tech 2027 получит фары и фонари измененной формы. Появятся другие бамперы и колесные диски.

Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм. Изменений этих параметров не ожидается. Силовые установки также не должны претерпеть изменений.

Электрический кроссовер Renault Scenic предлагает два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км. Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 610 км.

