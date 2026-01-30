Самый дешевый кроссовер Ford показали в новом виде

Компактный кроссовер Ford Puma является самой дешевой моделью в европейской линейке автопроизводителя после отказа от городских хэтчбеков. Автомобиль показали в новом, более современном виде.

Новый Ford Puma Gen-E недавно пополнил линейку модели, попутно стандартная машина претерпела модернизацию. А на канале TALKWHEELS уже предложили альтернативную внешность.

Непосредственно Ford скоро выведет на рынок еще один небольшой кроссовер. Новая модель присоединится к линейке Ford Bronco и будет ориентирована на европейский рынок. Автомобиль фактически займет нишу Ford Focus в другом сегменте, при этом предложит стиль внедорожника.

Производитель готовит преемника Ford Focus к 2027 году. Ожидается компактный кроссовер с несколькими силовыми установками – бензин и гибрид (с разной степенью электрификации). Среди основных соперников – кроссоверы Dacia Bigster и Jeep Compass.

Компактный кроссовер Ford Bronco в модельной линейке займет пространство между Kuga и меньшей Puma. Производство модели наладят в Испании.

