Самый дешевый кроссовер Audi на базе Tiguan показали в эффектном виде

Новая Audi Q3 2026 года дебютировала официально в следующем поколении. Автомобиль на базе Volkswagen Tiguan 3 теперь станет самым дешевым кроссовером бренда. Машину показали в новом эффектном виде.

Вариант Audi Q3 S line 2026 года – более стильное и эффектное исполнение в спортивном стиле. OBOZ.UA напоминает, что новинка присоединится к линейке модели Audi, где уже есть стандартный кроссовер и купеобразный вариант Sportback.

Рестайлинг изменил внешность модели. Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар в бампере, а выше – отдельные ДХО. Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Моторная гамма Audi Q3 2026 года представлена гибридами мощностью 148 и 268 л.с., бензиновым двигателем объемом 2 л на 261 л.с. и 148-сильным 2-литровым дизелем. Цена Audi Q3 – от 44 000 евро.

