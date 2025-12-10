Самый дешевый Fiat удивит покупателей: фото и цена

Бюджетный электрокар Fiat Topolino – самый дешевый автомобиль итальянского бренда на глобальном рынке. Производитель решил расширить географию сбыта и удивить американских покупателей. Среди козырей – низкая цена и стильный дизайн.

Видео дня

Ожидается, что модель Fiat Topolino появится на рынке США уже в 2026 году. Подробности об автомобиле стали известны Carscoops. Потенциальный спрос на автомобиль оценить пока трудно.

Для американцев это очень необычное предложение – в первую очередь из-за габаритов. Длина Fiat Topolino равна 2535 мм при колесной базе 1730 мм. Вероятно, машину не допустят к дорогам общего пользования, но это отличная альтернатива гольф-карам для закрытых территорий или общественных пространств.

В движение машину приводит электромотор мощностью 8 л.с. Запас хода – до 75 км. Скорее всего, для США спецификацию менять не станут.

Вдобавок нужно сохранить цену Fiat Topolino привлекательной для покупателей на фоне тарифов. В Европе за бюджетник просят около 7000 евро.

OBOZ.UA уже показывал новый электрический хэтчбек Cupra.