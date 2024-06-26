Самый дешевый Fiat показали в необычном виде. Фото

Бюджетный электромобиль Fiat Topolino получил особую модификацию Spiaggina. Необычную машину на базе самой дешевой модели компании создали в ателье Castagna Milano.

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О стильной машине сообщает Carscoops. Автомобиль специально выполнили в ретро-стиле, чтобы подчеркнуть сходство новинки с открытыми пляжными моделями на базе классических Fiat 50-х годов прошлого столетия.

Так, компактный хэтчбек лишился крыши. Кроме того, в ателье демонтировали водительскую и пассажирскую двери. И даже дверца багажника теперь отсутствует.

Взамен в миланском кузовном ателье сильно приподняли пороги, чтобы на машине можно было более-менее безопасно передвигаться. В качестве дополнительного оборудования вместо крыши появился навес. И, конечно, не обошлось без особого стайлинга.

Кузов предлагают в нескольких комбинациях цветов. В салоне Fiat Topolino Spiaggina от Castagna Milano появились дизайнерские отделочные материалы – дорогая кожа и ткань. По периметру кузова (включая те самые высокие пороги) выполнили кромку из лакированного дерева.

В движение машину приводит электромотор мощностью 8 л.с. Запас хода – до 75 км. Цена такой особенной машины – от 25 000 евро. Стандартный Fiat Topolino стоит чуть более 7000 евро.

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