Самые дешевые электрокары с большим запасом хода: в сети назвали лучших

В сети назвали лучшие электрокары 2024 года с точки зрения запаса хода. Это основной показатель, который интересует покупателей и одновременно многих отпугивает. Эти модели предлагают большой запас хода, но найти дешевые электромобили – проблема.

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С лучшими электромобилями на глобальном рынке определились специалисты Motor1. В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели.

В электрическом сегменте автомобили все еще довольно дорогие. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.

Недорогие электромобили 2024 года с большим запасом хода:

Hyundai Ioniq 6 Long Range (580 км);

Tesla Model 3 Long Range (550 км);

Tesla Model S (647 км).

Полный список выглядит так:

Lucid Air Grand Touring (830 км); Chevrolet Silverado EV 4WT (724 км); Rivian R1T Dual Max (676 км); Rivian R1S Dual Max (660 км); Tesla Model S (647 км); Hyundai Ioniq 6 Long Range (580 км); Mercedes-Benz EQS 450 Plus (566 км); Tesla Model 3 Long Range (550 км); Mercedes-Benz EQS SUV (545 км); Tesla Model X (539 км).

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