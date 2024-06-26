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Самые дешевые электрокары с большим запасом хода: в сети назвали лучших

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
162
Tesla Model 3 Performance

В сети назвали лучшие электрокары 2024 года с точки зрения запаса хода. Это основной показатель, который интересует покупателей и одновременно многих отпугивает. Эти модели предлагают большой запас хода, но найти дешевые электромобили – проблема.

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С лучшими электромобилями на глобальном рынке определились специалисты Motor1. В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели.

В электрическом сегменте автомобили все еще довольно дорогие. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.

Hyundai Ioniq 6

Недорогие электромобили 2024 года с большим запасом хода:

  • Hyundai Ioniq 6 Long Range (580 км);
  • Tesla Model 3 Long Range (550 км);
  • Tesla Model S (647 км).

Полный список выглядит так:

  1. Lucid Air Grand Touring (830 км);
  2. Chevrolet Silverado EV 4WT (724 км);
  3. Rivian R1T Dual Max (676 км);
  4. Rivian R1S Dual Max (660 км);
  5. Tesla Model S (647 км);
  6. Hyundai Ioniq 6 Long Range (580 км);
  7. Mercedes-Benz EQS 450 Plus (566 км);
  8. Tesla Model 3 Long Range (550 км);
  9. Mercedes-Benz EQS SUV (545 км);
  10. Tesla Model X (539 км).

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