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Самые дешевые электрокары с большим запасом хода: в сети назвали лучших
В сети назвали лучшие электрокары 2024 года с точки зрения запаса хода. Это основной показатель, который интересует покупателей и одновременно многих отпугивает. Эти модели предлагают большой запас хода, но найти дешевые электромобили – проблема.
С лучшими электромобилями на глобальном рынке определились специалисты Motor1. В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели.
В электрическом сегменте автомобили все еще довольно дорогие. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.
Недорогие электромобили 2024 года с большим запасом хода:
- Hyundai Ioniq 6 Long Range (580 км);
- Tesla Model 3 Long Range (550 км);
- Tesla Model S (647 км).
Полный список выглядит так:
- Lucid Air Grand Touring (830 км);
- Chevrolet Silverado EV 4WT (724 км);
- Rivian R1T Dual Max (676 км);
- Rivian R1S Dual Max (660 км);
- Tesla Model S (647 км);
- Hyundai Ioniq 6 Long Range (580 км);
- Mercedes-Benz EQS 450 Plus (566 км);
- Tesla Model 3 Long Range (550 км);
- Mercedes-Benz EQS SUV (545 км);
- Tesla Model X (539 км).
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