Не Duster и не Logan: новый бюджетник Dacia показали впервые. Фото

Dacia работает над очередным бюджетным автомобилем. Это не кроссовер Duster или седан Logan, об очередной модернизации которых можно подумать. Производитель готовит принципиально новый для себя автомобиль.

Видео дня

Его показали впервые до премьеры. Как стало известно Carscoops, новая бюджетная модель Dacia присоединится к линейке недорогих популярных автомобилей. Однако производитель удивит покупателей, ведь компания намерена усилить свои позиции в сегменте с помощью электрической силовой установки.

Над новым электромобилем Dacia уже работают. Машину построят на агрегатах Renault Twingo E-Tech с ценой около 18 000 евро. Новая Dacia дебютирует в 2026 или 2027 году как по-настоящему доступный электрический автомобиль

Отмечается, что новинка не станет преемником Dacia Spring. Производитель каким-то образом подчеркнет разницу между своими бюджетными электромобилями, чтобы не создавать внутренней конкуренции.

Если учитывать первые тизеры от производителя, стоит ожидать довольно брутальный дизайн с простыми линиями. Это позволит дистанцировать EV от Renault Twingo.

OBOZ.UA уже рассказывал недавно про новый электромобиль VW, который появился на дороге.