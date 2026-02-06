Самый дешевый электроседан BMW показали официально. Фото

В модельной линейке BMW новая 3 Series 2027 года (в модификации BMW i3) станет самым дешевым электроседаном. Автомобиль показали официально до премьеры. Хотя секретов еще много.

Видео дня

Модель BMW i3 выполнят в новом стиле Neue Klasse. Это дизайн с отсылками к классическим автомобилям BMW. Подробности стали известны Carscoops. Сообщается, что новая BMW i3 поступила в предсерийное производство на заводе в Мюнхене.

Автомобиль почти готов к полноценному дебюту, который состоится до конца 2026 года. Хотя его дизайн пока скрывают под камуфляжем на кузове.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины (с кузовами седан и универсал), в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название) – также с ДВС и электромоторами.

Спортивный электромобиль получит 4 мотора, полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про новый недорогой электрокар Hyundai, который показали на живых фото.