Honda создала недорогой кроссовер размером с CR-V. Фото

Новый недорогой кроссовер Honda Insight 2026 года впервые показали официально. Этот автомобиль по размерам близок к модели CR-V, однако идеологически и технически является совершенно другой машиной.

Новую модель Honda создали как возрождение имени Insight. Подробности стали известны Motor1. Выглядит автомобиль современно, хотя и не является "прорывной" разработкой – это адаптированный для японского рынка вариант электромобиля Honda e:NS2 из Китая.

Здесь тот же дизайн и, как ожидается, техническая часть. Несмотря на то, что автомобиль Honda Insight всегда был гибридом, новинку подготовили как EV.

Мощность силовой установки – 204 л.с., а запас хода составит 500 км. Новая Honda получилась довольно крупной. Длина кузова равна 4787 мм при колесной базе в 2735 мм, ширина составляет 1840 мм, а высота – 1570 мм.

Цена Honda e:NS2 в КНР, где машину производят на совместном предприятии с Dongfeng, стартует примерно с 20 000 долларов. Это ориентир для новой Insight.

