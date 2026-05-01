Самый дешевый электромобиль VW официально показали в подробностях

Новая бюджетная модель Volkswagen ID.Polo 2027 года дебютировала как долгожданный автомобиль. Самый дешевый электрокар компании подробно показали на новых официальных фото после премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что бюджетник VW Polo всегда был очень популярной моделью. Новинка должна повторить судьбу предшественника, поэтому на этот EV возлагают большие надежды.

Бюджетный электромобиль ID.Polo выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Новый VW ID.Polo 2027 года с ценой от 24 995 евро получился небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе – новая платформа MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Мощность и запас хода Volkswagen ID.Polo 2027:

116 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

135 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

211 л.с., батарея 52 кВтч, запас хода 450 км;

Volkswagen ID.Polo GTI предложит 233 л.с., но дебютирует позже.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самую дешевую модель Porsche.