Porsche навсегда остановит производство самой дешевой модели

Кроссовер Porsche Macan с ДВС – самая дешевая модель компании и настоящий бестселлер бренда. Но производитель уже принял решение навсегда прекратить производство этого автомобиля.

Как рассказывает Motor1, немецкий конвейер Porsche Macan остановят летом 2026 года. До тех пор компания постарается накопить запас машин, чтобы продолжить их реализацию в 2027 году. Новый Porsche Macan уже вышел на рынок, но теперь это электромобиль.

В компании отреагировали на замедление спроса на рынке престижных EV и поняли, что кроссоверу Macan все же необходим более привычный преемник для покупателей, которые предпочитают ДВС.

Над новой моделью уже активно работают. Известно, что новый Porsche не будет называться Macan и получит другое имя. Пока проект известен под внутренним названием Porsche M1. В качестве основы выбрали новый кроссовер Audi Q5. Тестовые прототипы уже отправились на дороги.

Прошлый бензиновый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Ожидается, что новый кроссовер Porsche получит V6 и плагин-гибридную силовую установку, а в базовом исполнении даже появится 4-цилиндровый двигатель.

