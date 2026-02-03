Самый дешевый электромобиль Porsche показали в лучшем виде

Теперь кроссовер Porsche Macan – самый дешевый электромобиль немецкой компании. Линейку этой технологичной модели возглавило исполнение GTS, которое показывает эту машину в лучшем виде.

OBOZ.UA напоминает, что новый Porsche Macan GTS 2026 года уже рассекречен официально. Полноприводная силовая установка выдает 509 л.с. (и 563 сил в режиме Launch Control). От других вариантов новый Macan GTS отличается оформлением в дизайне.

Компания готовит и другие автомобили. После решения убрать из линейки бензиновый кроссовер Porsche Macan компания задумалась о преемнике. На данный момент проект известен под внутренним названием Porsche M1.

В качестве основы для новой модели решили выбрать кроссовер Audi Q5. Это не проблема, ведь прошлый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Однако теперь машину построили на новой переднеприводной платформе Premium Platform Combustion (PPC).

Разумеется, Audi также предлагает фирменную полноприводную трансмиссию Quattro Ultra. Скорее всего, она будет и у преемника Macan, который появится примерно через два года.

