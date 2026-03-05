Самый дешевый электромобиль Cupra от VW рассекретили в новом виде

Внутри концерна VW имя Cupra образовали как подразделение SEAT, которое продвигает более эффектные модели. До премьеры Raval модель Cupra Born EV остается самым дешевым электромобилем бренда. Его рассекретили в новом виде.

Пришло время модернизировать электрокар Cupra Born спустя пять лет жизненного цикла. Подробности о машине раскрыли официально. Новый Cupra Born 2027 модельного года получил еще более эффектный дизайн.

Появились новые бамперы и другая светотехника. Изменилось оформление колесных дисков. Теперь Cupra Born, который построен на основе электрокара Volkswagen ID.3, отличается от донора еще сильнее.

Модернизация затронула и топовую модификацию Cupra Born VZ, которая получила самую агрессивную внешность. Это более мощный электрокар с силовой установкой на 326 л.с. Запас хода Cupra Born VZ равен 600 км от батарейного блока емкостью 79 кВтч.

Также в линейке есть варианты электромобиля Cupra мощностью 190 и 230 сил с запасом хода 450 км от 58-киловаттной батареи.

