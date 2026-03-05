УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый дешевый электромобиль Cupra от VW рассекретили в новом виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
621
Cupra Born

Внутри концерна VW имя Cupra образовали как подразделение SEAT, которое продвигает более эффектные модели. До премьеры Raval модель Cupra Born EV остается самым дешевым электромобилем бренда. Его рассекретили в новом виде.

Видео дня

Пришло время модернизировать электрокар Cupra Born спустя пять лет жизненного цикла. Подробности о машине раскрыли официально. Новый Cupra Born 2027 модельного года получил еще более эффектный дизайн.

Появились новые бамперы и другая светотехника. Изменилось оформление колесных дисков. Теперь Cupra Born, который построен на основе электрокара Volkswagen ID.3, отличается от донора еще сильнее.

Cupra Born

Модернизация затронула и топовую модификацию Cupra Born VZ, которая получила самую агрессивную внешность. Это более мощный электрокар с силовой установкой на 326 л.с. Запас хода Cupra Born VZ равен 600 км от батарейного блока емкостью 79 кВтч.

Также в линейке есть варианты электромобиля Cupra мощностью 190 и 230 сил с запасом хода 450 км от 58-киловаттной батареи.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые популярные автомобили в Украине – электромобилей среди них нет.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe