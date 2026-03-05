Сколько украинцы платят за свои автомобили в 2026 году

На украинском авторынке доминируют недорогие автомобили. Покупатели определились со своими фаворитами продаж в 2026 году, а мы выяснили, сколько украинцы платят за свои новые машины.

OBOZ.UA напоминает, что в феврале 2026 года рынок новых машин составил 4,4 тыс. экземпляров. Это на 10% меньше в сравнении с результатом 2025 года. Относительно января 2026 года статистика просела на 15%. Как бы там ни было, в топ-5 попали самые известные модели.

1.Toyota RAV4

Цена Toyota RAV4 в Украине – от 1 543 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.

2.Renault Duster

В Украине Рено Дастер с ценой от 918 000 грн всегда среди лидеров. По-настоящему народный автомобиль.

3.Toyota Land Cruiser Prado

Единственный довольно дорогой автомобиль, который выделяется в списке бестселлеров на фоне более доступных моделей. За новый Prado в Украине просят минимум 2 431 000 грн.

4.Hyundai Tucson

Цена Hyundai Tucson в Украине стартует с 1 138 000 грн. И такой прайс давно делает корейский кроссовер одним из самых популярных на рынке.

5.Mazda CX-5

Эта модель не теряет популярности. Сильные стороны – дизайн, качество и цена Mazda CX-5 от 1 298 000 грн.

