Самый дешевый электрокар Toyota по цене Logan продают в Украине

В Украине на вторичном рынке появилась б/у Toyota Mirai по цене Renault Logan. Машину с пробегом предлагают всего за 10 500 долларов. Это самый дешевый электрокар Toyota в нашей стране.

Об этом стало известно благодаря информации на сайте Auto.ria. На продажу выставили б/у Toyota Mirai 1 поколения 2017 года выпуска. Новым этот автомобиль стоил около 50 000 долларов. Почему же так сильно подешевела машина?

Пробег небольшой – 76 000 км, как указано в объявлении. Все дело в том, что у Mirai специфическая конструкция. И на вторичке на такие машины нет большого спроса, поэтому наблюдается стремительная потеря стоимости.

Toyota Mirai – водородный электромобиль. В ходе химической реакции внутри топливных элементов вырабатывается электроэнергия. А мотор мощностью 155 л.с. приводит в движение колеса. Но для работы необходим водород, а зарядить машину от розетки невозможно.

Непонятно, что с автомобилем в Украине будет делать новый владелец. Ведь водородных АЗС в стране просто не существует. Поэтому электрокар рискует стать гаражным "экспонатом". Вдобавок отмечено, что транспортное средство попало в ДТП.

OBOZ.UA ранее рассказывал про жадных дилеров, которые продают новую модель Toyota с большими наценками из-за повышенного спроса.