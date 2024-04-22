Дилеры дают огромные наценки на самый доступный внедорожник Toyota LC

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 250 на данный момент является самым дешевым представителем линейки LC. Однако это не мешает жадным дилерам давать огромные наценки на модель, которая пришла на смену Toyota Prado.

Детали стали известны Carscoops. В США дилеры решили заработать на ажиотажном спросе. Купить Toyota Land Cruiser 250 First Edition можно примерно за 77 000 долларов. Но это лимитированная серия в хорошей комплектации, которая первой выходит на рынок.

Однако это рекомендованная производителем цена. В некоторых случаях дилерские наценки превышают 20 000 долларов, а цена внедорожника Toyota таким образом почти доходит до 100 000 долларов.

Новая Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado. Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

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