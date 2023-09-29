Самый дешевый электрический кроссовер Kia: как он может выглядеть. Фото

Самый дешевый электрический кроссовер Kia готовят к премьере. Машину под названием EV3 или EV4 пока держат в секрете. Однако мы получили возможность посмотреть, как новинка может выглядеть. Получилось правдоподобно.

Новый доступный кроссовер Kia с электрической силовой установкой показали insideEVs. Художники использовали информацию, которая есть на данный момент, и подготовили собственный вариант. Возможно, серийный электрокар Киа будет похож на эти изображения.

Ранее машину показывали в ходе испытаний – с маскировкой. Дизайн Kia скрывают очень тщательно. Под темными кожухами производитель разместил фальшивые панели. Это нарушает силуэт и не позволяет рассмотреть детализацию.

Видео дня

Однако передние фары (по тем мелочам, которые заметны) получили вертикальную ориентацию и горизонтальные секции ДХО в верхней части. Воздухозаборников, разумеется, будет минимальное количество. И даже сейчас понятно, что в целом модель будет выдержана в простой геометрической стилистике. Других выводов о внешности пока сделать нельзя.

Дата дебюта пока неизвестна. Однако то, что автомобиль отправили на дороги в готовом кузове, говорит о том, что ходовые испытания приближаются к завершающей стадии. Возможно, премьера компактного электрического кроссовера Kia EV4 состоится в 2024 году.

Компания Kia намерена охватить все сегменты и предложить модельную линейку с индексами от EV1 до EV9. Последний – флагманский полноразмерный кроссовер, который представили ранее. "Единичкой", возможно, окажется компактный бюджетный электрокар начального уровня для развивающихся рынков вроде Китая и Индии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом дешевом электромобиле Honda.