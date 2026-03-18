Новый доступный кроссовер Audi оказался мощным и крупным. Фото

Новая модель AUDI E7X 2026 года – довольно крупный и мощный, при этом доступный кроссовер, который готовят к выходу на рынок. Об этом автомобиле уже известно почти все.

Недавно состоялась премьера концепта AUDI E SUV, а теперь производитель подготовил серийный вариант перед стартом продаж. Об автомобиле стало известно CarNewsChina.

Новая AUDI E7X присоединится к линейке недорогих электрокаров бренда в рамках принципиально новой линейки. Авто выполнили в стиле универсала AUDI E5 Sportback. На рынок отправят крупный кроссовер с длиной кузова более 5 м, который демонстрирует новый язык дизайна для отдельного бренда AUDI – с названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC. Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 400 и 670 л.с.

Максимальный запас хода – более 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Цена электрокара AUDI E7X немного превысит 30 000 долларов за базовое исполнение.

