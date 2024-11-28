Самый большой Hyundai, когда-либо созданный: какой вид имеет трехрядный Ioniq 9

Hyundai официально представил свой самый большой электрический внедорожник – трехрядный Ioniq 9, предназначенный для комфорта и взаимодействия пассажиров. Главная миссия автомобиля – объединить людей в просторном салоне под панорамной крышей.

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Этот инновационный внедорожник отвечает современным вызовам, в частности, изоляции, с которой часто сталкиваются люди. Компания позиционирует его как идеальный выбор для больших семей или дружеских путешествий.

Пространство и комфорт

Ioniq 9 предлагает места для семи пассажиров, а комфортные кресла "Relaxation" первого и второго рядов могут отбрасываться и обладать функцией массажа. В шестиместной версии капитанские кресла второго ряда могут возвращаться в третий ряд, что создает возможности для общения между пассажирами. Таким образом, Ioniq 9 предоставляет максимум удобства для долгих поездок или семейных поездок.

Мощность и дальность

Автомобиль оснащен батареей мощностью 110,3 кВт-ч, что значительно больше аналогичных моделей, таких как Kia EV9. Доступны конфигурации с одним двигателем на 215 л.с. или двумя двигателями общей мощностью 430 л.

В самой мощной версии Ioniq 9 разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды, что сравнимо с динамикой BMW M3. Заднеприводная версия дает до 620 км пробега на одном заряде.

Тишина и технологии

Ioniq 9 обеспечивает почти полную тишину благодаря акустическому стеклу, трем уровням уплотнения и системе активного шумоподавления. Специальные шины также минимизируют шум во время езды. Инновационная система подвески регулируется автоматически в зависимости от дорожных условий, обеспечивая плавность движения даже на неровных дорогах.

Платформа и цифровые возможности

Внедорожник построен на платформе E-GMP с поддержкой технологий V2L и быстрой зарядки. В салоне расположен 12-дюймовый цифровой дисплей и еще один информационно развлекательный экран такого же размера. Также предусмотрены многие USB-C порты, панорамный изогнутый дисплей и даже возможность приобрести цифровые обновления.

Системы безопасности

Ioniq 9 оборудован многочисленными системами помощи водителю: избегание столкновений, удержание в полосе, контроль слепых зон и многое другое. Для облегчения парковки доступен просторный багажник объемом до 1323 литров, а в моделях с задним приводом есть еще дополнительный 88-литровый передний багажник.

Аэродинамика и стиль

Автомобиль имеет изящный дизайн с низким коэффициентом лобового сопротивления (0,259 Cd), активные воздушные заслонки и большие колеса до 21 дюйма. LED-подсветка создает эффект "стадионного освещения", а кузов имеет изгибы, которые Hyundai называет "хвостом лодки".

Выход на рынок

Hyundai планирует выпустить Ioniq 9 в США и Корее в начале 2025 года, а позже модель станет доступна и в Европе. Цены пока не раскрыты, но автомобиль обещает предложить высокую ценность благодаря своим размерам, технологиям и удобствам.

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