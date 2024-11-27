Самую практичную модель Dacia показали с деталями в сети

Практичную модель Dacia Sandman показали как автомобиль для большой семьи. Такая машина наверняка нашла бы множество покупателей. Машину с ярким дизайном и необычными функциями показали в сети.

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Такая удобная модель могла бы сменить минивэн Dacia Dokker, который уже не производят. Вдобавок этот смелый проект изобразили как кемпер для бездорожья. На канале TALK WHEELS решили придумать дизайн для этой особой машины.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в роли практичной модели на рынок отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

OBOZ.UA ранее показывал новые бюджетные модели Renault.