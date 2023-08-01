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Украинцы выбирают доступные авто: топ брендов на рынке

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
810
Yaris Cross

Среди новых автомобилей на рынке украинцы продолжают отдавать предпочтение доступным моделям. В списке лидеров наиболее востребованных брендов изменений почти не произошло.

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В июле 2023 года, по статистике Укравтопром, рынок вырос на 45% относительно прошлогоднего результата – куплено около 5,3 тысяч новых машин. В то же время это на 5% меньше, чем в июне 2023 года.

Самые популярные автомобили в Украине:

  1. Toyota (883 шт.);
  2. Renault (564 шт.);
  3. Volkswagen (525 шт.);
  4. Skoda (493 шт.);
  5. BMW (385 шт.).

С первой по четверную позиции включительно – производители в основном доступных моделей. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.

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Интересно, что в пятерке самых востребованных автомобилей оказалась BMW. Таким образом немецкий премиум разбавил преимущественно доступные предпочтения украинцев.

Бестселлером июльского рынка новых машин в Украине оказался бюджетный кроссовер Renault Duster. Продано 552 экземпляра.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Skoda официально представила новый бюджетный кроссовер. Автомобиль показали на фото и рассекретили все технические детали.