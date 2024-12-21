Самые ожидаемые автомобили 2025 года: топ-10 моделей, которые поразят всех

Авторынок в 2025 году обещает быть насыщенным и инновационным. Многие автопроизводители готовят к выпуску новые модели, сочетающие в себе самые современные технологии, улучшенный дизайн, обновленные информационно-развлекательные системы и повышенный уровень безопасности.

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Эксперты говорят, что процесс перехода на электромобили набирает обороты. Ожидается выход новых моделей электрокаров с большим пробегом и скоростной зарядкой. Автопроизводители экспериментируют с новыми формами, материалами и технологиями для создания более футуристических и привлекательных дизайнов. Издание Consumer Reports рассказало о самых ожидаемых новинках 2025 года.

Acura ADX

Приблизительная цена: $35 000-$45 000.

Когда появится в продаже весна 2025 года.

Acura представит новый роскошный внедорожник начального уровня на той же глобальной платформе, что и Honda HR-V. Но в отличие от громкого 2-литрового четырехцилиндрового субкомпактного двигателя HR-V, ADX будет использовать более мощный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который также имеется в седане Integra. ADX будет предлагаться в трех комплектациях и все они будут доступны с передним или полным приводом.

Audi A6 E-Tron

Цена: $82 000-$108 000.

Когда появится в продаже: весна/лето 2025 года.

Audi A6 E-Tron – это четырехдверный электромобиль среднего размера, схожий по стилю на модели автопроизводителя A5 и A7 Sportback. Он будет предлагаться с тремя разными силовыми агрегатами. В базовой версии используется электромотор мощностью 362 л.с., приводящий в движение задние колеса, а полноприводный E-Tron Quattro имеет два электродвигателя мощностью 422 л.с. Высокопроизводительная версия AWD S6 будет производить 496 или 543 л. с системой запуска. Все модели имеют аккумулятор на 100 кВт/ч.

Audi Q5

Цена: $50 000-$78 000.

В продаже: с середины до конца 2025 года.

Audi обновила свой роскошный компактный внедорожник Q5. Будут предложены два силовых агрегата: стандартный 2-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 268 л.с. в большинстве версий или 3-литровый турбо V6 мощностью 362 л.с. в комплектации SQ5. Оба работают в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и стандартно оснащены полным приводом. В то время как все ключевые системы безопасности входят в стандартную комплектацию, дополнительный адаптивный ассистент вождения plus использует различные усовершенствованные системы помощи водителю вместе с картографическими данными высокого разрешения.

BMW X3

Цена: $49 500-$64 100.

В продаже: конец 2024 – начало 2025 года.

X3 четвёртого поколения немного увеличился в длину и получил большую мощность и высокотехнологичный минималистичный дизайн интерьера. Он выпускается в двух комплектациях: 30 xDrive с 2-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 л.с. и M50 xDrive с 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 393 л.с. Каждый работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой, дополненной 48-вольтовой системой мягкого гибрида, и использует полный привод.

Buick Enclave Sport Touring

Цена: $45 000-$58 000.

Уже есть в продаже.

Этот трехрядный внедорожник добился заметных успехов в технологиях с массивным 30-дюймовым экраном на приборной панели, стандартной аудиосистемой Bose и надежным набором функций безопасности. Enclave отказывается от 3,6-литрового V6 в пользу 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Он снова предлагается с передним и полным приводом. Верхняя комплектация Avenir оснащена адаптивной подвеской.

Cadillac Escalade IQ

Цена: $127 700-$175 000

В продаже: конец 2024 года.

Escalade IQ переосмысливает Escalade – модель, долго позиционировавшуюся как яркий полноразмерный внедорожник. Силовой агрегат EV использует два двигателя мощностью 750 л. и большой литий-ионный аккумулятор емкостью 200 киловатт-часов. Семиместный внедорожник можно оснастить дополнительным пакетом Executive Second-Row, улучшающим комфорт пассажиров.

Cadillac Vistiq

Цена: $78 790-$120 000.

Когда будет в продаже: лето 2025 года

Vistiq стандартно поставляется с двухмоторной электрической трансмиссией, хотя и с меньшей мощностью, меньшим запасом хода в 482 км и значительно более низкой ценой. Стилистически он имеет довольно обычный внешний вид внедорожника Cadillac, украшенный искусственной решеткой радиатора. Cadillac Vistiq стандартно оснащен Super Cruise, поразительной технологией помощи водителю, которая добавляет возможность вождения без рук в систему адаптивного круиз-контроля. Сидение второго и третьего рядов можно сложить, чтобы увеличить грузовое пространство.

Dodge Charger Daytona

Цена: $40 000-70 000$.

Конец 2024 года – электрический вариант, середина 2025 года – традиционная версия.

Charger следующего поколения предлагается как в конфигурациях купе, так и в седане с возможностью выбора электрических или газовых силовых агрегатов. Электромобиль известен как Charger Daytona, и поначалу он комплектовался как R/T мощностью 496 л.с. и запасом хода 510 км, а также Scat Pack мощностью 670 л. и запасом хода 418 км. Дальше появится высокопроизводительный Banshee. Доступен рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 420 или 550 л.с. Каждый двигатель совмещается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ford Expedition Platinum

Цена: $60 000-$85 000.

В продаже: конец 2024 года.

Водители узнают просторный интерьер и квадратные пропорции, но заметят более плавный внешний вид и больше технических функций внутри. Приборная панель – это 24-дюймовый цифровой дисплей, расположенный между нижней частью лобового стекла и верхней частью большого центрального экрана информационно-развлекательной системы. Новая отделка Tremor добавляет большие шины, более высокую стойку, защитные пластины и множество электронных систем для езды по бездорожью.

GMC Terrain Elevation

Цена: $30 000-$40 000.

В продаже: конец 2024 года.

Переработанный до 2025 года внедорожник GMC Terrain подобен размерам и механическим деталям своего предшественника Chevrolet Equinox. Он снова оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 175 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод стандартен для всех версий Terrain на момент запуска, хотя версия с передним приводом может появиться в 2026 модельном году. Terrain будет предлагаться в трех комплектациях: Elevation, AT4 и Denali, любая со своими собственными элементами стиля.

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