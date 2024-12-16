Недорогая новинка Honda оказалась лучшим автомобилем года: фото и цена

Эксперты назвали новую недорогую и экономичную модель Honda Civic Hybrid лучшим автомобилем 2024 года. Практичный и стильный автомобиль опередил своих соперников в рамках состязания.

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Итоги года подвели в Motor1. Специалисты изучали новинки и внимательно проверяли их способности, чтобы определить победителя. На этот раз им стал гибрид Honda Civic, который совсем недавно претерпел модернизацию.

У этого автомобиля множество положительных качеств, которые в машинах ищут все потенциальные покупатели. Машина практичная, надежная, симпатичная и экономичная.

Вдобавок отмечается, что внутри Civic почти такой же просторный, как и старшая модель Honda Accord. Еще одно преимущество – очень качественная отделка. Материалы простые, но все выполнено очень аккуратно, это оставляет приятное впечатление.

И, конечно, стоимость. Цена Honda Civic Hybrid 2024 года – от 29 000 долларов. Отличное предложение в мире, где нас постоянно пугают исчезновением доступных машин.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый бюджетный кроссовер Kia с очень практичным салоном.