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Самые надежные китайские автомобили: какими машинами владельцы довольны больше всего

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
747
Geely Preface

Специалисты определили самые надежные китайские автомобили 2023 года. И составили соответствующий рейтинг. Исследование проводили на основе удовлетворенности владельцев и количестве поломок.

Исследование провели в агентстве J.D. Power. Основной показатель – количество поломок на сотню автомобилей. Его выражают в отдельном коэффициенте. Чем он выше – тем хуже, ведь это говорит о количестве неисправностей.

Среди китайских компаний средний показатель поломок равен 212 на 100 машин. В более широком рейтинге всех автопроизводителей, представленных на китайском рынке, средний показатель неисправностей составляет 206 на 100 автомобилей. 

Видео дня

Самые надежные китайские производители:

  1. Chery (200);
  2. Geely (201);
  3. GAC Trumpchi (202);
  4. Changan (204);
  5. Jetour (206).
Chery Tiggo 5X

В то же время автомобили глобальных массовых брендов, которые производят на территории КНР, оказались надежнее. Речь о Honda (186), Buick (195) и Toyota (195).

Самые надежные модели китайских автомобилей в 2023 году:

  • Chery Arrizo 5;
  • Geely Preface;
  • Hongqi H9;
  • Chery Tiggo 5X;
  • Changan CS75;
  • Geely Bouye;
  • Dongfeng Forthing Lingzhi.

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