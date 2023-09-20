Самые надежные китайские автомобили: какими машинами владельцы довольны больше всего
Специалисты определили самые надежные китайские автомобили 2023 года. И составили соответствующий рейтинг. Исследование проводили на основе удовлетворенности владельцев и количестве поломок.
Исследование провели в агентстве J.D. Power. Основной показатель – количество поломок на сотню автомобилей. Его выражают в отдельном коэффициенте. Чем он выше – тем хуже, ведь это говорит о количестве неисправностей.
Среди китайских компаний средний показатель поломок равен 212 на 100 машин. В более широком рейтинге всех автопроизводителей, представленных на китайском рынке, средний показатель неисправностей составляет 206 на 100 автомобилей.
Самые надежные китайские производители:
- Chery (200);
- Geely (201);
- GAC Trumpchi (202);
- Changan (204);
- Jetour (206).
В то же время автомобили глобальных массовых брендов, которые производят на территории КНР, оказались надежнее. Речь о Honda (186), Buick (195) и Toyota (195).
Самые надежные модели китайских автомобилей в 2023 году:
- Chery Arrizo 5;
- Geely Preface;
- Hongqi H9;
- Chery Tiggo 5X;
- Changan CS75;
- Geely Bouye;
- Dongfeng Forthing Lingzhi.
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