Самые надежные китайские автомобили: какими машинами владельцы довольны больше всего

Специалисты определили самые надежные китайские автомобили 2023 года. И составили соответствующий рейтинг. Исследование проводили на основе удовлетворенности владельцев и количестве поломок.

Исследование провели в агентстве J.D. Power. Основной показатель – количество поломок на сотню автомобилей. Его выражают в отдельном коэффициенте. Чем он выше – тем хуже, ведь это говорит о количестве неисправностей.

Среди китайских компаний средний показатель поломок равен 212 на 100 машин. В более широком рейтинге всех автопроизводителей, представленных на китайском рынке, средний показатель неисправностей составляет 206 на 100 автомобилей.

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Самые надежные китайские производители:

Chery (200); Geely (201); GAC Trumpchi (202); Changan (204); Jetour (206).

В то же время автомобили глобальных массовых брендов, которые производят на территории КНР, оказались надежнее. Речь о Honda (186), Buick (195) и Toyota (195).

Самые надежные модели китайских автомобилей в 2023 году:

Chery Arrizo 5;

Geely Preface;

Hongqi H9;

Chery Tiggo 5X;

Changan CS75;

Geely Bouye;

Dongfeng Forthing Lingzhi.

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