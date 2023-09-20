Nissan сделает свой недорогой электрокроссовер мощнее и быстрее: первые фото

Недорогой электрический кроссовер Nissan Ariya решили сделать мощнее и быстрее. На первых фото показали спортивную модификацию от Nismo. Машина проходит дорожные испытания.

Об авто сообщает Motor1. Технически новый электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo сохранит платформу стандартной модели, но получит доработанный кузов и, возможно, более современный технологичный интерьер.

Пока на дорожные испытания выехал прототип в легком камуфляже. Он не слишком скрывает детали. Силуэт остался таким же обтекаемым, все поверхности сохранили очень аккуратную пластику.

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Но заметны и доработки. В переднем бампере появились дополнительные воздухозаборники, новый задний бампер и сразу два спойлера.

В качестве основы используют электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении на 394 л.с. Однако модификация Nismo станет еще мощнее, что позволит разгоняться до 100 км/ч быстрее 5 с.

Дебют нового Nissan Ariya Nismo запланирован на 2024 год.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volkswagen разрабатывает недорогой большой кроссовер, который понравится семейным покупателям.