Самые экономичные б/у автомобили: топ-5 удачных недорогих машин

Недорогие автомобили, которые помогают экономить топливо, привлекают особенное внимание на вторичном рынке. Все же речь идет об экономии с двух сторон, поэтому покупатели ищут лучшие б/у машины.

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Такие модели позволят реже заезжать на АЗС и потратить сэкономленные средства на что-нибудь приятное. OBOZ.UA рассказывает о 5 лучших автомобилях с пробегом, которые порадуют своей экономичностью.

В списке есть и гибридные модели, которые вдобавок отличаются надежностью, и компактные легкие модели, которые оснащены небольшими экономичными двигателями.

Лучшие экономичные автомобили на вторичном рынке:

Dacia Sandero;

Honda Jazz;

Toyota Prius;

Toyota Yaris.

Ford Fusion Energi.

Популярные гибридные модели Toyota Prius и Ford Fusion Energi, несмотря на сложность конструкции, всегда отмечаются за высокую надежность.

А Dacia Sandero, Honda Jazz и Toyota Yaris – очень удачные компактные машины, которые держат марку даже на рынке б/у авто.

Как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, новый кроссовер от Honda оказался очень удачным.