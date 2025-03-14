Чем порадовал новый недорогой кроссовер от Honda на базе Civic. Фото
Новая Acura ADX 2025 модельного года от Honda представлена официально как самый доступный кроссовер бренда. Это недорогая модель премиального сегмента на базе Civic. Автомобиль в целом порадовал экспертов, которые поделились своим мнением.
Ближайшие родственники Acura ADX – кроссоверы HR-V и CR-V, однако новинка немного крупнее. В то же время автомобиль является самым компактным кроссовером Acura. С машиной познакомились в Motor1.
Среди плюсов кроссовера Acura ADX отметили привлекательную цену, качественное оснащение и приятные ходовые качества. Среди минусов – недостаточно эластичный двигатель Honda, который кажется неуместным в премиальной модели.
Цена Acura ADX 2025 стартует с 35 000 долларов. Очень привлекательно для сегмента компактных премиальных кроссоверов. Интерьер рассчитан на пятерых. В движение новый кроссовер Acura ADX приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с.
Дизайн выполнили в современном стиле Acura с геометричными резкими фарами и "бриллиантовой" решеткой спереди. В стандарте предусмотрены 18-дюймовые колесные диски, но можно выбрать и вариант на 19 дюймов.
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